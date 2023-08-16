Kazakistan'da yangında hayat kurtaran 2 Türk'e devlet madalyası

Vali Dosayev, burada yaptığı konuşmada, söz konusu kişilerin cesareti olmasaydı yangın sonuçlarının daha ağır olabileceğini belirterek “Bu acı olay halkımızın çevresine ne kadar duyarlı, yardımsever olduğunu gösterdi. O gün itfaiyecilerimize yardıma koşan herkese tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, söz konusu yangında insanları kurtarmak için gösterdikleri cesaret ve bağlılıktan dolayı 2'si Türk vatandaşı olmak üzere, 6 kişinin devlet madalyasıyla ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurmuştu.