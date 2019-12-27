Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 15 ölü

Kazakistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, Bek Air Havayolları'na ait uçağın Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.



Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu.



Diğer yandan, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Komitesi'nin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.