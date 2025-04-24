Kazakistan'dan deprem mesajı: Türk halkına her zaman yardıma hazırız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Ülkelerimiz arasındaki asırlık dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın sarsılmaz bağları temelinde, Kazakistan'ın Türk halkına her zaman destek olarak gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu teyit ediyorum."

İSTANBUL 6,2 İLE SARSILDI

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ancak sarsıntı büyük panik yarattı.

Depremin ardından 266 artçı sarsıntı da kaydedildi. Artçı depremlerin önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebileceği belirtildi.