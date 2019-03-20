Kazakistan'da dünden bu yana önemli değişişiklikler yaşanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev dün ulusa sesleniş konuşmasında sürpriz bir şekilde görevi bırakacağını duyurdu.



Kazakistan'da bugün de cumhurbaşkanlığı ve senato başkanlığı için oylama yapıldı. Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olurkin, senato başkanlığına eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva seçildi.



Çiçeği burnundaki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'nın isminin "Nursultan" olarak değiştirilmesini önerdi. Tokayev'in önerisi parlamento tarafından kabul edildi ve Kazakistan'ın yeni başkenti "Nursultan" olacak.



SENATO BAŞKANI DARİGA NAZARBAYEVA OLDU



Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva Senato Başkanlığına seçildi.



Eski Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in bugün yemin ederek cumhurbaşkanı olmasının ardından parlamentonun üst kanadı Senato'da başkanlık seçimi yapıldı.



Senato Başkanlığı'na aday gösterilen Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Nazarbayeva, senatörlerin gizli oylamasıyla seçildi.



Senatör Burhanım Aytimova yaptığı konuşmada, Nazarbayeva'nın vatansever biri olduğunu belirterek, "O, çok yönlü derin bilgisini, ülkenin kalkınması ve halkımızın yararına kullanacağını biliyoruz" dedi.



Aytimova, Nazarbayeva'nın "hak ve hukuk üstünlüğüne yaklaşımının çok iyi olduğunu" dile getirdi.



Nazarbayev'in 55 yaşındaki kızı Dariga Nazarbayeva, milletvekilliği, başbakan yardımcılığı görevlerinde buluşmuş, 2016 yılında da senatör olmuştu.



Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 30 yılın ardından dün istifa etme kararı almış, anayasa gereği Senato Başkanı Tokayev bugün parlamentoda yapılan törenle Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

VİDEO: NAZARBAYEV NEDEN İSTİFA ETTİ?

