Kazakistan'ın başkentinin adı değişiyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in sözcüsü Ruslan Zheliban, cumhurbaşkanının bir grup milletvekilinin girişiminin ardından başkentteki isim değişikliğini kabul ettiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasının ardından 2019 yılında göreve başlayan Tokayev'in ilk adımlarından biri, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın Nur-Sultan olarak adlandırılması çağrısında bulunmak oldu.

BAŞKENT 1997 YILINDA TAŞINDI



Kazakistan’ın eski cumhurbaşkanı Nazarbayev, Sovyetler Birliği altında otuz yıl boyunca ülkeyi yönetti. Ülke, 1991'de bağımsızlığını kazandıktan sonra, 1997'de başkenti Almatı'dan Astana'ya taşıdı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, başkentin adının Astana olarak değiştirimesini onayladı.

Bununla birlikte, sıcaklıkların -51 dereceye düştüğü soğuk kışları ve ülkenin kuzey bozkırlarında tecrit edilmiş olması nedeniyle Astana'nın başkent seçilmesi geniş çapta sorgulandı. Ardından şehir bir gözlem kulesi de dahil olmak üzere, şatafatlı bir mimarinin sergilendiği bir yer haline getirdi.



Diğer taraftan, Nazarbayev görevden ayrıldıktan sonra kentin iktidar partisi ve güvenlik konseyi başkanı olarak muazzam nüfuzunu korudu. Ancak Tokayev, Ocak ayında kısmen Nazarbayev'in hala elinde bulundurduğu güçten duyulan memnuniyetsizliğe bağlı olan huzursuzluğun ardından onu bu görevlerden uzaklaştırdı.



Kazakistan'da ocak ayında yaşanan protestolarda 230'dan fazla kişi öldü.

OCAK AYINDAKİ AKARYAKIT PROTESTOLARI

Haziran ayında, Nazarbayev'in Orta Asya'nın en zengin ülkesi üzerindeki otuz yıllık hakimiyetini sona erdirdikten sonra, Kazaklar bir referandumda ezici bir çoğunlukla anayasa değişiklikleri için oy kullandı.



Öte yandan, yakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolardan kaynaklanan protestalarda 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti ve yetkilileri Rusya liderliğindeki bir güvenlik bloğundan asker çağırmaya sevk etti.