Kazakistan'ın ilk nükleer santrali için anlaşmaya varıldı

Üç günlük resmi ziyaret için Kazakistan 'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. İki lider Balkaş Nükleer Güç Santrali projesi için anlaşmayı imzaladı.

İLK REAKTÖR 2034 YILINDA DEVREYE ALINACAK

Yaklaşık 16 milyar dolara mal olacak proje ülkenin güneydoğusundaki Balkaş Gölü kıyısında inşa edilecek. İnşasına 2027'de başlanacak projede ilk reaktörün 2034'te devreye alınması planlanıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede toplam üç nükleer santralin inşa edileceğini söylemişti. Hükümet, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için Çin ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.