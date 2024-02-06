Kazakistan’ın yeni başbakanı Oljas Bektenov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, mevcut hükümetin dün istifa etmesinin ardından bugün, Oljas Bektenov'un başbakan olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Böylece Bektenov, ülkenin yeni başbakanı oldu.



Anayasa gereği Mecliste en çok koltuğa sahip Amanat Partisinin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev’in, başbakanlığa adaylığını sunduğu Bektenov'un ismi, Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis tarafından da onaylandı.



Tokayev, Mecliste yaptığı konuşmada, Amanat Partisinin aday gösterdiği Bektenov’u kendisinin de desteklediğini söyledi.



Yeni başbakan Bektenov’un "kamudaki derin tecrübesine" işaret eden Tokayev, "Bektenov, iyi organizasyon becerilerinin yanı sıra eğitimli ve çalışkandır, dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



Tokayev, dün istifa eden Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: "Hükümetin faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırılması gerektiğine ve kamuoyunun da bunu beklediğine inanıyorum. Bu nedenle Alihan İsmailov’un istifasını kabul ettim"





ZAMLARA KARŞI PROTESTOLAR



Kazakistan'da halk, 2022 yılı başında, akaryakıt zamlarına tepki olarak genişl katılımlı protestolara başlamıştı. Bir hafta süren eylemlerde polisle çatışmalar yaşanırken 225 kişİ hayatını kaybetmişti. Tokayev hükümeti, protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişti.