Piyangodan 1 milyon sterlin kazandı, 3 ay parti yaptı: Şimdi yaşam mücadelesi veriyor

İngiltere’nin Norwich kentinde yaşayan 39 yaşındaki inşaat işçisi Adam Lopez, temmuz ayında kazandığı 1 milyon sterlinlik kazı kazan ödülünün ardından üç ay boyunca parti yaparak hayatını yaşadı.

Ancak bu süreç, akciğerlerine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmasıyla neredeyse ölümle sonuçlanıyordu.

Temmuz ayında şansını denemek için birdükkandan aldığı kazı kazandan büyük ikramiyeyi kazanan Lopez, “Bakiyem 12,40 sterlinden 1 milyon sterline çıktı” dedi.

Kazanç sonrası işini bırakıp hayatın tadını çıkarmaya karar veren Lopez, “üç ay boyunca adeta bir lunapark trenindeymiş gibi yaşadığını” anlattı.

GÜNLERCE HASTANEDE KALDI

Ancak 10 Eylül’de nefes almakta zorlanınca ambulansla Norfolk & Norwich Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, Lopez’in bacaklarındaki pıhtının akciğerine sıçradığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Sekiz buçuk gün hastanede kalan Lopez, “Ambulans sirenlerini duyarken paramın hiçbir anlamı kalmadığını anladım. Bu benim için büyük bir uyarı oldu” dedi.



Kazandığı paranın “hiç sahip olmadığı bir hayatı yaşama fırsatı sunduğunu” söyleyen Lopez, “Ama yanlış yöne saptım. Sağlığımı kaybetmeye başlayınca hiçbir şeyin eğlenceli yanı kalmadı” ifadelerini kullandı.

İYİLEŞME SÜRECİ AYLARCA SÜRECEK

İşini bırakmanın pişmanlığını da dile getiren Lopez, “Rutinimi kaybettim, hayatımdan tamamen koptum” dedi. Şimdi altı ila dokuz ay sürecek bir iyileşme sürecine odaklandığını belirtti.

Temmuz ayında kazandığını öğrendiğinde annesi Danica ve üvey babası Andrew ile yaşadığı eve dönen Lopez, o anı “Hayatımın en iyi telefonu” diye tanımladı.

Şaşkınlık anlarını anlatan adam, “Arabada kazı kazana baktım, 1 milyon sterlini görünce ne yapacağımı bilemedim, kartı torpido gözüne koydum. Her zaman büyük ikramiye kazanırsam çığlık atarım sanırdım ama şoktan sesim çıkmadı” dedi.