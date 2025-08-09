Yangınla mücadelede yeni yöntem: İspanya keçilere umut bağladı
Yanıcı çalıları temizlemek için çiftlik hayvanlarını kullanma uygulaması yüzyıllar öncesine dayanıyor.
İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya bölgesinde yaklaşık 300 siyah, kahverengi ve benekli keçi, asfalt bir yolda koşar adımlarla ilerliyor.
Ara sıra durup ormanın kenarlarını süsleyen kuru çalıları iştahla kemiriyorlar.
Kasaba kasaba dolaşan bu sürü, Mataro şehrinde başlatılan bir pilot projenin parçası. Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve orman yangınları riskini azaltmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişime dahil. Mataro'nun tarımdan sorumlu yerel meclis üyesi Jose Antonio Ricis, projenin başarılı olduğunu ve devam edeceğini söyledi.
YAZIN ORMAN YANGINLARININ ARKASI KESİLMİYOR
Her yaz, iklim değişikliğinin şiddetlenmesiyle birlikte, güney Avrupa ülkelerinde kavurucu sıcaklıklar orman yangınlarına neden oluyor ve geniş arazileri tahrip ediyor. Geçen yıl Katalonya'da, yüzyılın en kötü kuraklığının üçüncü yılında olmasına rağmen, yangınların sayısı azaldı.
Bölge yönetimi, bu azalmayı yangın önleme tedbirlerinin iyileştirilmesine bağladı ve keçiler bu tedbirlerin sadece bir parçasıydı.
KEÇİLER YANICI MALZEMELERİ TEMİZLİYOR
Keçiler, kaktüsler veya devedikenleri gibi dikenli bitkileri bile yiyebilecek kadar iştahlı olmalarıyla biliniyor, bu da onları çalıları ve diğer yanıcı malzemeleri temizleyerek doğal yangın önleme bariyerleri oluşturmak için ideal hale getiriyor.
Yanıcı çalıları temizlemek için çiftlik hayvanları kullanma uygulaması yüzyıllar öncesine dayanıyor, ancak bazı çiftçiler modern zamanlarda tercih edilen makinelerden uzaklaşarak daha sürdürülebilir tarım teknikleri arayışında keçiler ve diğer hayvanlara geri dönüyor. İspanya'nın Galiçya bölgesinde bu işi yabani atlar yapıyor.
"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ HALİNE GELDİ"
Kısa süreli ıslıklarla, 38 yaşındaki Francesc Teixido ve Pedro Alba, çalışma köpeklerine, orman yangınlarına yatkın Maresme ilçesinde, Katalonya'nın merkezindeki kıyı şeridini çevreleyen bir yerleşim bölgesinin çevresinde keçileri hareket ettirmeleri için talimat veriyor.
Reuters'a konuşan Teixido, keçilerin sabit bir barınağı olmamasını kastederek, “Başlangıçta bir dezavantaj gibi görünen şey, bizim en büyük gücümüz haline geldi” diyor.
Süt satışlarından ve orman yangını önleme programına katkıda bulunan belediyelerden elde edilen gelirin çoğu, daha iyi ekipman satın almak için harcanıyor. Sonuçta, ikisi de bu işi para için yapmıyor.
Alba, “Saatleri sayarsanız, karlı bir iş değil. Bunu yapıyoruz çünkü başka bir yaşam tarzına ve arazi yönetimine inanıyoruz” diye konuşuyor.
