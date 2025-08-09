Yangınla mücadelede yeni yöntem: İspanya keçilere umut bağladı

İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya bölgesinde yaklaşık 300 siyah, kahverengi ve benekli keçi, asfalt bir yolda koşar adımlarla ilerliyor.

Ara sıra durup ormanın kenarlarını süsleyen kuru çalıları iştahla kemiriyorlar.

Kasaba kasaba dolaşan bu sürü, Mataro şehrinde başlatılan bir pilot projenin parçası. Bu proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve orman yangınları riskini azaltmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişime dahil. Mataro'nun tarımdan sorumlu yerel meclis üyesi Jose Antonio Ricis, projenin başarılı olduğunu ve devam edeceğini söyledi.

YAZIN ORMAN YANGINLARININ ARKASI KESİLMİYOR

Her yaz, iklim değişikliğinin şiddetlenmesiyle birlikte, güney Avrupa ülkelerinde kavurucu sıcaklıklar orman yangınlarına neden oluyor ve geniş arazileri tahrip ediyor. Geçen yıl Katalonya'da, yüzyılın en kötü kuraklığının üçüncü yılında olmasına rağmen, yangınların sayısı azaldı.

Bölge yönetimi, bu azalmayı yangın önleme tedbirlerinin iyileştirilmesine bağladı ve keçiler bu tedbirlerin sadece bir parçasıydı.

KEÇİLER YANICI MALZEMELERİ TEMİZLİYOR

Keçiler, kaktüsler veya devedikenleri gibi dikenli bitkileri bile yiyebilecek kadar iştahlı olmalarıyla biliniyor, bu da onları çalıları ve diğer yanıcı malzemeleri temizleyerek doğal yangın önleme bariyerleri oluşturmak için ideal hale getiriyor.

Yanıcı çalıları temizlemek için çiftlik hayvanları kullanma uygulaması yüzyıllar öncesine dayanıyor, ancak bazı çiftçiler modern zamanlarda tercih edilen makinelerden uzaklaşarak daha sürdürülebilir tarım teknikleri arayışında keçiler ve diğer hayvanlara geri dönüyor. İspanya'nın Galiçya bölgesinde bu işi yabani atlar yapıyor.