"Kedi ilişkileri danışmanı" Palmerston, seçimler için oy kullandı

Bermuda Valisi Andrew Murdoch'un "kedi ilişkileri danışmanı" Palmerston, ülkede yapılacak genel seçimler için oy kullandı.

"Kedi ilişkileri danışmanı" Palmerston, seçimler için oy kullandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın eski kedisi Palmerston, Bermuda Valisi Andrew Murdoch'un " ilişkileri danışmanı" olarak yeni görevine başladı. Palmerston, 2016'da İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda "fare avlama" göreviyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Palmerston’un sosyal medya hesabından Bermuda’da yapılacak seçimler öncesi oy kullandığı görüntüler paylaşılarak, “Yarın Bermuda'da genel seçimler var.

Oy kullanma hakkınızı kullanın! Kendi yerel seçimime katılıyorum” açıklaması yapıldı.

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