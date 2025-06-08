Kedi koruma gönüllüsünün evinde dehşet: Yüzden fazlası ölü bulundu

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto kentinde bir evde ve çevresinde 100'den fazla kedi ölü olarak bulundu. Söz konusu evde yaşayan kadının, kedi koruma amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir grupta çalıştığı ortaya çıktı.



Kentin hayvan koruma merkezi, bir çiftin merkeze yaptığı ihbar üzerine harekete geçti. Çift, kedilerinden birini bakması için emanet ettikleri kadının, kedinin ölmüş olduğunu bildirdiğini belirtti.



Bunun üzerine yetkililer, pazartesi günü polis eşliğinde hayvan hakları gönüllüsü bir kişiyle birlikte kadının evine girdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ KEDİ BULUNDU



Evde yapılan incelemede çok sayıda ölü kedinin bulunduğunu, ayrıca içeride çöplerin etrafa saçıldığı görüldü.



Uzun süredir evcil hayvanlarına bakamayacak durumda olan kişilerden kedileri teslim alan kadın, yaptığı açıklamada, bu durumun nasıl bu noktaya geldiğini kendisinin de bilmediğini söyledi.



Gönüllü grubun temsilcisi ise, durumdan haberdar olmadıkları için özür diledi.