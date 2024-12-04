Kedi öldürüp yediği iddia edilen kadına 1 yıl hapis cezası

Amerikalı bir kadın, hayvanlara eziyet etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.



ABD vatandaşı olan Ferrell'in vakası, göçmenlerin evcil hayvanları yediğine dair söylentileri besleyen ve internette yer alan birkaç olaydan biriydi.



27 yaşındaki Allexis Ferrell'in Ohio'da hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan pazartesi günü 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ferrell’ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği belirtildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.



Ayrıca daha önce çocuk istismarı suçundan denetimli serbestlik koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay daha hapis cezasına çarptırıldı.

