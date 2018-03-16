Kedi sevgisi yuva sahibi yaptı

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Endonezya'nın başkenti Cakarta’da yaklaşık 10 yıl köprü altında yaşayan Arifin çiftinin sokak kedilerine olan duyarlılığı, hayvanseverlerden karşılık buldu.



Orta Cava’nın Semarang bölgesinde mobilyacılık yaparken iflas etmeleri üzerine 2007 yılında başkente hayatlarını kazanmaya gelen 68 yaşındaki Ahmet ve 60 yaşındaki Novita Arifin çifti, iş bulamayınca köprü altında yaşamaya başladı.

Çöplüklerde buldukları plastik atıkları satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Ahmet, etrafında gördüğü yaralı ve hasta kedilere sahip çıkmaya çalıştı.



Köprü altındaki yaşamına zamanla onlarca bakıma muhtaç kediyi ortak etmeye başlayan Ahmet’in bu duyarlılığına hayvanseverler kayıtsız kalmadı ve ailenin kedileriyle daha iyi bir yaşam sürmeleri için ev sahibi olmalarını sağladı.



Bogor bölgesinde bahçeli bir evde yaklaşık 150 kedisiyle birlikte daha iyi koşullarda yaşama fırsatı bulan Ahmet, eşiyle birlikte kedilerini adeta bebek gibi bakıyor.

Günlük beslenmelerinin yanı sıra tedaviye muhtaç kedilerine özenle bakabilmekten mutluluk duyan çift, şırınga ile özel besledikleri hasta yavru kedilerine, mikroptan arınmaları için güneş banyosu yaptırıyor.



Kedilerin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği söyleyen Ahmet, "Ne zaman sokakta bakıma muhtaç zor durumda bir kedi görsem içim parçalanıyor. Nerede ilgiye bakıma muhtaç bir kedi görsem düşünmeden evime alıyorum. Onların doyduğunu ve iyileştiğini görmek beni daha mutlu ediyor. Kediler yerine ben aç kalmayı tercih ederim. Kedilerimin bazıları sakat, gözleri görmüyor ya da yemek yiyemeyecek kadar hastalar. Sokakta tek başlarına yaşayamazlar. Onların tekrar hayata tutunabilmeleri benim için en büyük zenginlik." diye konuştu.

﻿EVİ OLMASINA RAĞMEN BAZI GÜNLERDE KÖPRÜ ALTINDA KALIYOR

Haftanın beş günü başkente plastik atık toplamaya gittiğini belirten Ahmet, "Başkente gittiğimde şu anki evden uzak olduğu için eskiden olduğu gibi köprü altında kalıyorum. Sokakta gördüğüm bakıma muhtaç kedileri topluyorum ve atıklardan elde ettiğim kazancımı da ailem olarak gördüğüm kedilerimle paylaşıyorum. Hayvanseverler de bazen gıda ve ilaç konusunda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.



Eşinin de bir hayvansever olduğunu, kedilerin bakımında kendisine destek verdiğini ifade eden Ahmet, şu ana kadar 600’den fazla kediyle ilgilendiğini ve yardımına koştuğu kedilerin bakış ve hareketlerinden kendilerine teşekkür ve dua ettiklerini hissettiğini belirtti.