Kedilerdeki bir parazit, beyin fonksiyonlarını bozabilir

Araştırma, hem canlı fare beyinlerinden alınan hücrelerle hem de laboratuvar ortamında yetiştirilen sinir hücreleriyle yapıldı. Sonuçlara göre enfekte sinir hücreleri, diğer beyin hücreleriyle iletişim kurmak için kullandıkları vezikülleri daha az ve farklı içerikle salgılıyor.

Bu durum, özellikle beyin sağlığı için kritik görevleri olan astrosit hücrelerini doğrudan etkiliyor.



Kaliforniya Üniversitesi'nden parazit immünologu Dr. Emma Wilson, “Sadece birkaç enfekte nöron bile beyin kimyasını bozabiliyor. Bu da, sinir hücreleriyle destek hücreleri arasındaki iletişimin ne kadar hassas ve parazitler tarafından kolayca bozulabilir olduğunu gösteriyor” dedi.

GLUTAMAT ARTIŞI NÖROLOJİK SORUNLARA YOL AÇIYOR

Çalışmada, parazit enfeksiyonu sonucu astrositlerin gen ifadelerinin değiştiği, bağışıklık tepkilerinin arttığı ve glutamat temizleyici taşıyıcıların azaldığı görüldü. Glutamat fazlalığı, epileptik nöbetler ve sinir hasarı gibi sorunlara yol açabiliyor, ki bu da ağır toksoplazmoz vakalarında görülen komplikasyonlarla örtüşüyor.



Tozoplasma gondii, kedilerin dışkısından ya a iyi pişmemiş et tüketimiyle bulaşabiliyor. ABD’de toplumun yüzde 10 ila yüzde 30’u bu paraziti taşıyor. Dünya genelinde bazı bölgelerde enfeksiyon oranı yüzde 80'e kadar çıkabiliyor.



Çoğu insan enfekte olduğunu fark etmese de, bebekler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ve hamileler için enfeksiyon ciddi sağlık tehditlerine yol açabiliyor.

Parazitin, konakçısında davranış değişikliklerine yol açabileceği uzun süredir tartışılıyor. Özellikle farelerde, kedilerden korkmak yerine onları arzulayan davranışlar geliştirdiği gözlemlenmişti. Bu yeni araştırma ise doğrudan fiziksel değişimleri belgeleyerek, parazitin davranışlar üzerindeki etkisine dair güçlü bir zemin hazırlıyor.

"BEYNİMİZ ENFEKTE HÜCRELERİ FARK EDEBİLİR"

Wilson, “Beynimiz, enfekte hücreleri fark edip tepki verebilecek savunma sistemlerine sahip. Bu süreçleri nasıl güçlendireceğimizi öğrenebilirsek, özellikle risk grubundakileri daha iyi koruyabiliriz” diyor.