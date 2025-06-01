Kedileri korumak için "gizli savaş": Küresel işkence ağları ifşa oldu

Küresel ölçekte faaliyet gösteren suç ağlarının kâr için kedilere kötü muamelede bulunduğu ve işkence görüntülerini paylaştığı ortaya çıktı.



CNN International’ın araştırmasına göre, son bir yıl içinde maddi kazanç için kedilere işkence edip öldüren bu grupların hem sayısı hem popülerliği dünya çapında artmış durumda. Buna göre, söz konusu içerikler, Telegram, X ve YouTube gibi daha ana akım denilebilecek sosyal medya ve çevrimiçi mesajlaşma platformlarında dahi paylaşılıyor.



İŞKENCECİLER VE AKTİVİSTLER ARASINDA “GİZLİ SAVAŞ”



Bu gruplara karşı “gizli bir savaş” yürüten aktivistler de var. Çin’in doğusunda yaşayan Chen de bu isimlerden biri. Chen, işten eve geldikten sonra dizüstü bilgisayarının başına geçerek “gizli aktivist” olarak “gizli hayatına” başlıyor. Bir korku filmi için dahi fazlasıyla korkunç olduğu ifade edilen görüntüleri saatlerce izleyen Chen, faillerin izini sürebilmek için “gerçek hayatta baş düşmanı olacak kişiler ile arkadaş olmaya” çalışıyor.



CNN’in paylaştığı bilgilere göre, söz konusu işkence videolarını “tüketenler” arasında “zoosadizm” olarak da bilinen “hayvanlara karşı acımasızlık fetişi” olan kişiler de yer alıyor. Uzmanların anlattığına göre, bu kişiler savunmasız hayvanların çektiği acıları izlerken bundan zevk alıyor.



HER 2,5 SAATTE BİR YENİ BİR İŞKENCE VİDEOSU YÜKLENİYOR



Aktivistlere göre, kedilere işkence eden kişilerin çoğu, hayvanlara karşı acımasızlığa karşı herhangi bir yasası olmayan Çin’de bulunuyor. Bu kişiler, cezasızlık kültürünün de etkisiyle tüm dünyadaki “tüketiciler” için videolar hazırlıyor.



CNN, aylar süren araştırması sırasında, Çin’deki bazı şifreli sohbet gruplarına sızmayı başardı. Bu gruplarda kedilere işkence edildiği görülen videolar yayınlanıyordu. Habere göre, bu gruplarda, bir çeşit “rekabet kültürü” de gelişmiş, grup üyeleri “en yaratıcı” işkence yöntemini öne sürmek için sıraya girmişti.



Bu gruplardan bazılarının bir parçası olan Chen, aynı zamanda bu işkence ve istismara dikkat çekmek isteyen “Kedi Muhafızları” isimli aktivist grubunun bir üyesi. Chen, konuya ilişkin açıklamasında, “Çin, ilkokul çocuklarından yaşlılara kadar kedilere kötü muamele konusunda bir dalga ile karşı karşıya” diye konuştu.



“Kedi Muhafızları”nın paylaştığı verilere göre, Çin merkezli Telegram gruplarında paylaşılan işkence videolarının sayısı Haziran 2024-Şubat 2025 arasında yüzde 500 artış gösterdi. Bu, her 2,5 saatte bir yeni bir video yüklendiği anlamına geliyor. Bu senenin ilk 2 ayında da 500’ü aşkın yeni işkence videosu yüklenmişti. Bunların çoğu daha önce bilinmeyen işkenceciler tarafından paylaşılmıştı.



YOUTUBE KANALINDA 800’Ü AŞKIN VİDEOLU ÇALMA LİSTESİ



Söz konusu işkence içeriklerinin bazılarına ana akım internet sitelerinden ulaşmak da mümkün. CNN’in gördüğü bir YouTube kanalında, kedilerin öldürüldüğünü gösteren 800’den fazla videonun yer aldığı bir “çalma listesi” bulunuyordu. CNN’in yorum talebinin ardından YouTube söz konusu kanalı kaldırdı. Kurumdan bir sözcü de hayvanlara yönelik şiddet ya da kötü muameleyi tasvir eden içeriklerin platformlarında yeri olmadığını anlattı.



İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan ve “Kedi Muhafızları” grubuna mensup olan Lara da bu içeriklerin küresel anlamda yayılmasını izleyen kişilerden biri. Bunun Çin’de başladığını, ardından başka ülkelerdeki insanların bu videoları taklit ettiğini anlatan Lara, çocukların da bu içeriklere maruz kaldığına dikkat çekti.

Lara, bu eylemlerde bulunan kişilere “ünlü gibi davranıldığını” ve “sadece hayvanlara işkence etmekten zevk almakla kalmayıp geri bildirim ve ün sahibi de olduklarını” belirtti.



“KEDİ SEVERLER” VE “SPONSORLAR”



Kedilere işkence içeriklerinin paylaşıldığı platformlara sızan CNN’in aktardığına göre, söz konusu forumlardaki kişiler, birbirlerine “kedi severler” olarak hitap ediyor. Bu ifade, hem gerçekten kedi seven kişilerle alaya etmek hem de faaliyetlerini gizlemek için kullanılıyor.



İçerik üretenlere bazen “kedi siliciler” ya da “ustalar” da denirken, videolar için para ödeyen kişiler ise “sponsorlar” olarak adlandırılıyor.



Gruplarda paylaşılan içerikler arasında kedilerin canlı canlı yakılarak ya da mutfak robotunda öldürüldüğü videolar da yer alıyor.

