Kedisini tomografiye soktu, soruşturma başlatıldı!

İtalya'nın Aosta şehrinde yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Umberto Parini Hastanesi'nin radyoloji bölümü başkanı Dr. Gianluca Fanelli, 6 katlı bir binanın çatısından düşen kedisi Athena'yı kurtarmak için çalıştığı hastanedeki tıbbi ekipmanları kullanınca hakkında soruşturma başlatıldı.



Olayın ardından açıklama yapan Dr. Fanelli, kedisinin ölüm kalım savaşı verdiğini belirterek, "Onu ancak hızlı bir müdahaleyle kurtarabileceğimi biliyordum" dedi. Fanelli, Athena'ya önce tomografi çekti, ardından anjiyografi bölümünde cerrahi müdahalede bulundu. Bu hızlı müdahale sayesinde Athena sağlığına kavuştu.



Ancak Aosta'daki yerel sağlık yetkilileri, Dr. Fanelli hakkında soruşturma başlattı. Yetkililer, doktorun "kamu kaynaklarını izinsiz kullandığını" ve "hastaları temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmış olabileceğini" savunuyor. Dr. Fanelli ise ekipmanı mesai saatleri dışında, tüm acil durumlar tamamlandıktan sonra kullandığını belirtiyor.

"GEREKİRSE MASRAFLARI ÖDERİM"

Fanelli, "Doktor olmak bir misyonu yerine getirmektir. Yaşam, sadece insanlarda değil, tüm canlılarda değerlidir. Kedim ölseydi kendimi asla affedemezdim, özellikle de çocuklarım onu çok sevdiği için" ifadelerini kullandı. Ayrıca, gerekirse yapılan işlemlerin maliyetini kendi cebinden karşılayacağını da belirtti.

Fanelli'nin eşi, sağ görüşlü Lig Partisi senatörü Nicoletta Spelgatti de eşine destek verdi. Spelgatti, "Eşim bir hayat kurtardı, hepsi bu" dedi. Athena, Fanelli'nin "sokaktan kurtardığı" beş kediden biri.



Bu olay, İtalya'da kamu kaynaklarının kullanımı ve hayvan hakları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Sosyal medyada pek çok kişi Fanelli'ye destek verirken, bazıları ise kamu malının kişisel amaçlarla kullanılmasını eleştiriyor.

