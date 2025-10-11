Kelebeğe ikinci şans: Kanat nakliyle yeniden uçtu

ABD’nin New York eyaletine bağlı Long Island’daki Sweetbriar Doğa Merkezi, geçtiğimiz hafta nadir bir kurtarma hikayesine sahne oldu.

Deer Park’tan Dagmar Hoffdavis, uçmakta zorlanan ve ölümle pençeleşen bir kral kelebeğini fark ettiğinde, onu kurtarmak için merkeze götürdü.



KANAT NAKLİ FİKRİ



Merkezin yaban hayatı rehabilitasyon direktörü Janine Bendicksen, olağanüstü bir çözüm önerdi: kanat nakli.

Bunun için önce uygun bir “donör” bulması gerekiyordu.

Bendicksen, “Zeminde ölü bir kelebek aradım ve mükemmel durumda bir kral kelebeği buldum” ifadeleriyle o anları anlattı.



Bulduğu kanadı kullanarak beş dakikalık son derece hassas bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda temas yapıştırıcısı, bir tutam mısır nişastası ve kelebeği sabit tutmak için ince bir tel kullandı. Önce hasarlı kanadı kesti, ardından yeni kanadı tam hizaya getirip yapıştırdı.



MUCİZEVİ UÇUŞ



Kısa bir süre sonra kelebek kanatlarını çırpmaya başladı ve Bendicksen’in eline tırmandı.

Dışarı çıkarıldığında ise sanki hiç yaralanmamış gibi gökyüzüne doğru süzüldü.



Sweetbriar Doğa Merkezi, olayı sosyal medyada paylaştığı videoya şu notu düştü: “Ölü bir kelebeğin kanadını kullanarak, kırık kanadı onardık. Sonuç? Yerine takılan kanat fark edilmiyor bile. Onu uçarken görmek gözlerimizi yaşarttı. Bu minik yolcunun yeniden yaşama ve yolculuğunu tamamlama şansı oldu.”



UZUN BİR YOLUN YOLCULARI



ABD Orman Servisi’ne göre kral kelebeklerinin ömrü genellikle iki ila altı hafta arasında değişiyor.

Buna rağmen, her yıl binlerce kilometre yol kat ederek kışı geçirmek için Meksika ve ABD’nin batısına göç ediyorlar.

