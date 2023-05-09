Kemal Derviş ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, ABD'de son yolculuğuna uğurlandı.  cenazesi ABD'de defnedildi. Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

Kemal Derviş ABD'de son yolculuğuna uğurlandı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cenazesi 'de defnedildi.

Derviş'in naaşı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kemal Derviş ABD'de son yolculuğuna uğurlandı - 1

törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı.

Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

Kemal Derviş ABD'de son yolculuğuna uğurlandı - 2

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...