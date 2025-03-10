Kendi başına çalışıyor, komuta ihtiyaç duymuyor: Yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi?

Çinli yazılım mühendislerinden oluşan bir grup, "dünyanın ilk" tam otonom yapay zeka aracını geliştirdi. "Manus" olarak adlandırılan araç, insan rehberliği olmadan karmaşık görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.

KENDİ BAŞINA KARAR ALABİLİYOR



ChatGPT, Google'ın Gemini veya Grok gibi bir şeyler yapmak için insan girdisine ihtiyaç duyan sohbet botlarının aksine, Manus kendi başına karar alabiliyor ve görevleri tamamlayabiliyor. Gelişmiş yapay zeka aracının, herhangi bir faaliyet gerçekleştirmek için talimat beklemesi gerekmiyor.



Örneğin, bir insan "Bana bir ev bul" derse, Manus araştırma yapabilir, birden fazla faktörü değerlendirebilir ve kişiye özel önerilerde bulunabilir.

İNSAN GÖZETİMİNE İHTİYACI YOK



Manus, yalnızca bir yapay zeka modeli kullanmak yerine bir yönetici gibi çalışıyor. Bu da karmaşık, çok adımlı iş akışlarını sorunsuz bir şekilde ele almasını sağlıyor.



Ayrıca, yapay zeka aracı asenkron olarak çalışabiliyor; yani görevleri arka planda tamamlıyor ve sürekli bir insan gözetimi olmadan yalnızca sonuçlar hazır olduğunda kullanıcıları bilgilendiriyor.

"TAMAMEN ÖZGÜR YAPAY ZEKA ARACI"



Bu önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Çoğu yapay zeka aracı, görevleri başlatmak için büyük ölçüde insanlara güveniyor. Manus ise heyecan verici olasılıkları gündeme getiren "tamamen özgür yapay zeka aracını" temsil ediyor.



DÜNYA BUNA HAZIR MI?



Diğer yaygın olarak bilinen yapay zekaların aksine, Manus insanlar için gerçek bir tehdit oluşturabilir. Sadece iş verimliliğini artırmakla yetinmeyerek insan işçilerin yerini alabilir.



Potansiyel kitlesel işsizliğin ötesinde, bir yapay zeka otonom olarak maliyetli bir hata yaparsa sorumlu kim olacak? Dünya çapındaki düzenleyiciler şu anda tamamen bağımsız yapay zeka araçlarını idare edecek donanıma sahip değil.



Dünyanın geri kalanının buna nasıl tepki vereceğini henüz bilinmiyor, ancak özgür yapay zeka araçlarının çağına girmek üzere olabiliriz.