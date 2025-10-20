Kendi ölüm ilanını çıkardı, 16 yıl kaçtı: Dövmeleri ele verdi

Kendi ölüm ilanını yayımlayarak ABD'den kaçan Rhode Islandlı Nicholas Rossi, Utah'ta cinsel saldırı suçundan aldığı mahkumiyetin ardından hapis cezasına çarptırıldı.



Salt Lake City'de bölge yargıcı Barry Lawrence'ın karşısına çıkacak 38 yaşındaki Rossi'nin, beş yıldan müebbete kadar hapis cezası alması bekleniyor.



Bu ceza, Rossi'nin 2008 yılında Utah'ın kuzeyinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamalarıyla ilgili iki ayrı davanın ilkini kapsıyor.



Associated Press (AP) ajansının haberine göre Rossi, ikinci davada da suçlu bulundu. Savcılar, 4 Kasım'da görülecek bu dosya için de beş yıldan müebbete kadar hapis cezası talep ediyor.



İlk davada jüri, üç gün süren yargılamanın ardından mağdur kadının ve ailesinin tanıklıklarını dinleyerek Rossi'yi suçlu buldu. Rossi ise mahkemede ifade vermemeyi tercih etti.



KİMLİĞİ DNA ÖRNEĞİYLE YILLAR SONRA TESPİT EDİLDİ



Yetkililer, Rossi'nin kimliğini olaydan on yıl sonra, 2018'de başka bir vakadan alınan DNA örnekleriyle tespit etti.



Utah eyaletinde test edilmemiş cinsel saldırı kitlerinin incelenmesine yönelik başlatılan çalışmalar, binlerce şüpheli hakkında yeni suçlamaların yolunu açmıştı.



Rossi hakkında dava açılmasından kısa bir süre sonra, 29 Şubat 2020'de internette lenfomadan öldüğünü belirten bir ölüm ilanı yayımlandı.



Fakat Rhode Island polisi, Rossi'nin eski avukatı ve koruyucu ailesi, bu ölüm haberinin sahte olduğunu bildirdi.



İSKOÇYA'DA DÖVMELERİ ELE VERDİ



Rossi, 2021'de Covid-19 tedavisi için bulunduğu İskoçya'da yakalandı. Hastane personeli, Rossi'nin vücudunda Interpol bülteninde belirtilen ve aralarında hiç okumadığı Brown Üniversitesinin ambleminin de bulunduğu dövmeleri fark etti.



Uzun bir hukuk mücadelesinin ardından Rossi, Ocak 2024'te Utah'a iade edildi.



Yargılama süreci boyunca gerçek kimliğini reddeden Rossi, kendisinin "Arthur Knight" adında İrlandalı bir yetim olduğunu iddia etti.



Soruşturmayı yürüten görevliler ise Rossi'nin en az on iki farklı sahte kimlik kullandığını belirtti.



Rossi'nin mahkeme tarafından atanan avukatı, ilk Utah davasında müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve yurt dışına kaçmasının bir suçluluk göstergesi olarak yorumlanmaması gerektiğini savundu.



MAĞDURLAR MAHKEMEDE ANLATTI



Mahkemede ifade veren ilk mağdur, 2008'de ailesiyle yaşarken geçirdiği bir kafa travmasının ardından Rossi ile Craigslist sitesindeki bir ilan aracılığıyla tanıştığını söyledi.



İkilinin iki hafta içinde nişanlandığını belirten kadın, Rossi'nin kısa sürede kendisinden para istemeye başladığını anlattı.



Mağdur, Rossi'nin randevu masraflarını, araç tamirini ödemesini ve evden tahliye edilmemek için bin dolar borç vermesini talep ettiğini ifade etti. Kadın, Rossi'nin daha sonra evinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.



Mağdur, Rossi'nin o dönemde başka bir kadına da benzer şekilde saldırdığını öğrenince polise başvurduğunu söyledi.



İkinci kadın da olayın hemen ardından şikâyette bulunmuştu. Bu kadın, Rossi'nin bilgisayar almak için aldığı parayı iade etme bahanesiyle kendisini Orem'deki dairesine çağırdığını ancak evde saldırıya uğradığını kaydetti.



FARKLI SUÇLARDAN DA ARANIYORDU



Rhode Island'da koruyucu aile sisteminde büyüyen Rossi, sahte ölüm ilanını yayımlamadan önce bu eyalete dönmüştü.



Burada cinsel suçlu kaydını yenilemediği için aranan Rossi hakkında, FBI verilerine göre Ohio'da 2008 yılına ait cinsel suçlardan bir mahkumiyet ve dolandırıcılık suçlamaları da bulunuyor.