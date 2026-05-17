Kendi rekorunu kırdı, Everest'e 32. kez çıktı
17.05.2026 09:13
Son Güncelleme: 17.05.2026 09:18
32. kez Everest'e çıkan Kami Rita Sherpa
Dünyaca ünlü dağ rehberi Kami Rita Sherpa, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na 32. kez başarıyla tırmanarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.
56 yaşındaki rehber, liderlik ettiği uluslararası keşif ekibiyle birlikte yerel saatle 10.12'de zirveye ulaşarak bir rekora imza attı.
Şerpa rehberinin bu başarısının, dağcılık sektörünün artan sıcaklıklar nedeniyle çoğalan riskler, güvenilir iş imkanları ve sosyal güvence eksikliği gibi sebeplerle deneyimli dağ rehberi sıkıntısı çektiği bir dönemde diğer rehberlere büyük bir ilham kaynağı olduğu ifade ediliyor.
Rekor yarışında Kami Rita'yı takip eden Pas Dawa Sherpa'nın son yıllarda tırmanış yapmadığı belirtilirken, Kami Rita'nın bu son başarısı dünya rekorunu daha da pekiştirdi. Everest Ana Kampı'na hareket etmeden önce konuşan Sherpa, dağlara rekor kırmak veya prestij elde etmek için değil, sadece işinin bir parçası olarak döndüğünü vurgulayarak, "Müşterilerimi zirveye çıkarmak benim görevim, ben de bunu yapıyorum" ifadesini kullandı.
1970'te Nepal'de doğan ve Everest'te baş şerpa olarak görev yapan babasının izinden giden Sherpa, Everest'e ilk tırmanışını 1994 yılında 24 yaşındayken gerçekleştirdi.
O tarihten beri, çığlar ve kar fırtınaları gibi dağ afetleri veya koronavirüs pandemisi nedeniyle seferlerin iptal edildiği dönemler hariç her yıl Everest'e çıkan Sherpa, hayatını yüksek irtifa rehberliğine ve dünya genelindeki tırmanıcıların güvenliğiyle kazanıyor.
Mayıs 2018'den bu yana en yüksek bireysel Everest tırmanışı rekorunu elinde tutan Sherpa, uzmanlara göre 32. tırmanışıyla birlikte tarihin en büyük dağcılarından biri olarak tarihteki yerini alıyor.