Kendi rekorunu kırdı, Everest'e 32. kez çıktı

56 yaşındaki rehber, liderlik ettiği uluslararası keşif ekibiyle birlikte yerel saatle 10.12'de zirveye ulaşarak bir rekora imza attı.

Şerpa rehberinin bu başarısının, dağcılık sektörünün artan sıcaklıklar nedeniyle çoğalan riskler, güvenilir iş imkanları ve sosyal güvence eksikliği gibi sebeplerle deneyimli dağ rehberi sıkıntısı çektiği bir dönemde diğer rehberlere büyük bir ilham kaynağı olduğu ifade ediliyor.

Rekor yarışında Kami Rita'yı takip eden Pas Dawa Sherpa'nın son yıllarda tırmanış yapmadığı belirtilirken, Kami Rita'nın bu son başarısı dünya rekorunu daha da pekiştirdi. Everest Ana Kampı'na hareket etmeden önce konuşan Sherpa, dağlara rekor kırmak veya prestij elde etmek için değil, sadece işinin bir parçası olarak döndüğünü vurgulayarak, "Müşterilerimi zirveye çıkarmak benim görevim, ben de bunu yapıyorum" ifadesini kullandı.