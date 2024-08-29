Kendini "kainatın sahibi" olarak tanıttı: 2 bin polis onu arıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de 2 bin polisin katıldığı büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.



Operasyon, 6 milyon üyesi olduğunu iddia edilen “İsa Mesih’in Krallığı” isimli tarikatın lideri Apollo Quiboloy'u yakalamak amacıyla gerçekleştirildi.



Kendisini “Tanrı’nın oğlu” ve “kainatın sahibi” olarak tanıtan Quiboloy’un 30 metre derinliğinde bir yeraltı sığınağında saklandığı tahmin ediliyor.



DESTEKÇİLERİ DİRENİYOR



Yüzlerce polis eş zamanlı olarak tarikata ait katedral, okul ve bir hangar da dahil olmak üzere yaklaşık 40 binaya baskın düzenledi.



Ekipler, baskın sırasında yüzlerce tarikat üyesinin direnişiyle karşılaştı.

CANLI TESLİM OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Quiboloy’u bulana kadar operasyonların süreceğini açıklayan polis, daha önce “canlı teslim olmayacağını” açıklayan tarikat liderinin “kalp atışlarından duvar arkasındaki insanları tespit edebildiği düşünülen” bir cihaz kullanarak yerleşkedeki yeraltı sığınağında saklandığına inanıyor.



Polis baskını sırasında, sığınağın bodrum katında dar ve karanlık koridorlarda, zeminde yatan tahta parçaları ve dağınık eşyalarla dolu odalar da kaydedildi.

"SENİ KULLANACAĞIM



Quiboloy, Güney Kore’de 1973 yılında katıldığı bir ayinde Tanrı’nın kendisine “seni kullanacağım” diye fısıldadığını öne sürüyor.



Tarikat lideri, ABD tarafından çocuk ticareti, dolandırıcılık ve cinsel istismarla suçlanıyor.