Kendini Mesih ilan eden tarikat liderine 12 yıl hapis

İsa Mesih’in reenkarne olmuş hali olduğunu iddia eden tarikat lideri, Rusya ’da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sibirya’daki Novosibirsk kentinde mahkeme, kendisini “Vissarion” olarak tanıtan eski trafik polisi Sergei Torop’u, müritlerinin fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle mahkum etti. Torop’un iki yardımcısı da benzer şekilde uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Üçü de kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. "SON AHİT KİLİSESİ" Torop, “Son Ahit Kilisesi” adlı tarikatını 1991 yılında kurmuştu. Grubu yıllardır Rus medyasında mercek altındaydı ve binlerce takipçi toplamıştı. Tutuklanması ve ceza kampına gönderilmesi, 30 yılı aşkın süredir varlığını sürdüren tarikatın sonunu getirebilir. 64 yaşındaki Torop, hareketini “ilahi bir vahiy” sonucunda kurduğunu söylüyordu. Sovyetler sonrası ideolojik boşluk ortamında tarikatı 1990’larda hızla büyüdü.

300 KİŞİLİK İZOLE YAŞANTI



Torop’u yıllar içinde binlerce kişi, Sibirya’daki uzak yerleşim bölgelerinde ziyaret etti. Takipçilerinden yaklaşık 300 kişilik bir çekirdek grup, “Şafağın Meskeni” adını verdikleri bir tepede tamamen izole bir yaşam sürüyordu.



Tarikat üyelerine et, alkol ve tütün tüketimini yasaklayan Torop, para kullanımını da onaylamıyordu.



Torop ve tarikatın iki diğer lideri Vladimir Vedernikov ile Vadim Redkin, 2020 yılında Rusya'nın istihbarat servisi FSB'nin düzenlediği helikopterli operasyonla gözaltına alındı.



PSİKOLOJİK DŞİDDET VE SÖMÜRÜ



Üçlü, dini bir organizasyon kurarak üyelerinin medeni haklarını ihlal etmek ve bedensel zarar vermekle suçlandı. Açılan davada, 1991 ile 2020 yılları arasında Torop ve yardımcılarının takipçilerine “psikolojik şiddet” uyguladığı, onları para ve emek açısından sömürdüğü belirlendi.



Bölge mahkemesi bu hafta, üçlünün 16 kişiye “manevi zarar” verdiğini, bu kişilerden altısının “ciddi sağlık sorunları” yaşadığını ve bir kişinin ise “orta derecede” zarar gördüğünü belirtti.



Savcılığın açıklamasına göre, ayrıca tarikatın bütçesinden 5 milyon rubleden (yaklaşık 63 bin dolar) fazla para da ele geçirildi.