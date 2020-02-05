Kendisine tecavüz etmeye çalışan adamın penisini kesti

Asya ülkesi Pakistan'da 25 yaşındaki bir kadın, erkeğin penisini kesti.



28 yaşındaki erkek hızlıca hastaneye kaldırıldı. Kadın, erkeğin kendisine tecavüz girişiminde bulunduğunu iddia etti.



Evde yalnız olduğunu belirten genç kadın, erkeğin kendisine saldırdığını ve mutfaktan aldığı bıçakla kendisini savunduğunu söyledi.



Polis tarafından yapılan açıklamada tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen erkeğin, kadını tanıdığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Araştırmalar Pakistan'da kadınların yüzde 70'inden fazlasının şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Ülkede ayrıca evlilik içi tecavüzün de yaygın olduğu biliniyor.

Toplumsal baskı ve yasaların yetersizliği nedeniyle tecavüz ve cinsel saldırı girişimleri çoğunlukla cezasız kalıyor.