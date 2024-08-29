Kendisini eleştiren gazeteciyi öldürdü: Eski politikacıya müebbet hapis!

ABD’de 47 yaşındaki eski politikacı Robert Telles'ın hakkındaki cinayet suçlamasıyla açılan davada karar verildi.

Clark County kamu yöneticisi Telles, görev yaptığı dönemde kendisi hakkında eleştirel haberler yapan araştırmacı gazeteci Jeff German'ı öldürmekten suçlu bulundu. Jüri, cinayetin "kasıtlı, planlı" ve "pusu kurularak" işlendiğini tespit etti.12 kişilik jüri, iki gün süren görüşmelerin ardından Telles'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Jeff German, Clark Conty Kamu İdaresi ofisinde görevin kötüye kullanıldığına ilişkin iddialar hakkında yazmış ve Telles'in düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğunu, bir personel ile uygunsuz bir ilişki yaşadığını belirtmişti.

Hakkındaki eleştirel makalelerin de etkisiyle Telles, Haziran 2022'de Demokratların ön seçimlerinde yeniden seçilememişti. Gazeteci, 2 Eylül 2022'de evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.



"GAZETECİLERİ ÖLDÜRENLER CEZASIZ KALIYOR"

Telles’in çalıştığı Las Vegas Review-Journal Genel Yayın Yönetmeni Glenn Cook, "Jeff, gurur duyduğu işi yaptığı için öldürüldü. Onun haberciliği, seçimle gelen bir kişiyi kötü davranışlarından sorumlu tuttu ve seçmenleri bu iş için başka birini seçmeye teşvik etti" dedi.

Alınan kararla adaletin yerini bulduğunu söyleyen Cook, “İşimiz giderek daha riskli ve bazen tehlikeli hale geliyor. Birçok ülkede gazetecileri öldürenler cezasız kalıyor. Las Vegas'ta durum böyle değil. Gayretli çalışmaları için polise ve savcılara teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Clark County Bölge Savcısı Steve Wolfson, kararın net bir mesaj gönderdiğini ifade ederek, "Medyayı veya bir gazeteciyi susturmaya ve sindirmeye yönelik herhangi bir girişime göz yumulmayacak" dedi.