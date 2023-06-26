Kendisini kaçırdığına inandığı Uber şoförünü vurdu

İki şehir, ABD-Meksika sınırının her iki tarafında yan yana uzanıyor.



Kentucky'li olan ancak erkek arkadaşını ziyaret eden Copas'ın daha sonra 911 acil durum numarasını arayıp sürücünün fotoğrafını çekip erkek arkadaşına mesaj attığı iddia ediliyor.



El Paso polisi açıklamasında, "Soruşturma, bir adam kaçırma olayının gerçekleştiğini veya Piedra'nın Copas'ın gideceği yerden ayrıldığını desteklemiyor." dedi.