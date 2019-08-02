1968 yılında suikast sonucu öldürülen senatör Robert F. Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill, büyükannesinin evinde bilinci kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.
Ölümü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak Hill'in aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü öne sürüldü.
Hill, Robert ve Ethel kennedy'nin kızları Courtney Kennedy'nin tek çocuğuydu.
ABD eski Başkanı John F. Kennedy Kasım 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Kardeşi senatör Robert F. Kennedy de 1968 yılında başkanlık yarışı sırasında öldürülmüştü.