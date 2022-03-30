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Kenya, biberon ve emziği yasaklıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, bebeklerin anne sütüyle beslenmesi için 28 Mayıs itibarıyla biberon ve emzik kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 22:39

Kenya, biberon ve emziği yasaklıyor

Doğu ülkesi Kenya, bebeklerin anne sütüyle beslenmesini desteklemek için biberon ve emziği yasaklayacağını duyurdu.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Sağlık Bakanlığı, anne sütü yerine kullanılan besin maddelerinin kullanımını azaltmak ve sonlandırmak amacıyla 28 Mayıs itibarıyla biberonların kullanımının yasaklanacağını açıkladı.

Biberonlarla birlikte bebekleri anne sütü emmekten uzaklaştıran emzikler de yasaklanırken yasağın uygulanma nedenlerinden bir diğerinin de emzik ve biberon gibi ürünlerin sık sık temizlenmemesi, çok sayıda bakteri ve mikroorganizmayı taşıması olduğu belirtildi.

mamalarının yasaklanmadığı ancak yeni yasayla mamaların üretimine ve pazarlanmasına düzenleme getirileceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2016'da yayımladığı raporunda, dünyada halen çok sayıda ülkenin bebek maması ve türevi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin hiçbir yasal düzenlemeye sahip olmadığını belirtmişti.

Raporda, anne sütüyle beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı olduğu vurgulanarak, hükûmetlere "anne sütünün desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatın çıkarılması" çağrısı yapılmıştı.

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