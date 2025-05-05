Kenya liderine saldırı: Konuşurken ayakkabı fırlattılar!

Kenya Devlet Başkanı William Ruto Migori kasabasını ziyareti sırasında saldırıya uğradı. Kalabalığın arasından bir kişi başkana doğru ayakkabı fırlattı.



Ayakkabı başkanın eline isabet etti. Olayın hemen ardından başkanın korumaları ayakkabı fırlatan kişiyi yakalamayı başardı.

GEORGE BUSH'A DA AYAKKABI FIRLATILMIŞTI



Olay akıllara 2008 yılında dönemin ABD Başkanı George Bush'a Bağdat ziyareti sırasında yapılan ayakkabılı saldırıyı getirdi. Iraklı bir gazeteci ABD Başkanına konuştuğu sırada ayakkabı fırlatmıştı.



HABERİN VİDEOSU: