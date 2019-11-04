Kenya nüfusu 10 yılda 10 milyon arttı (Yüzde 25)

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 2009'da 37,7 milyon olan nüfusun 2019'da 47,6 milyona ulaştığı açıklandı.



Kenya Ulusal İstatistik Bürosunca açıklanan ve ağustosta yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, Kenya'da 23,6 milyon erkek ve 24 milyon kadın yaşıyor.



Ülkede, 2009'da yapılan sayımda 37,7 milyon olarak belirlenen nüfus, 10 yılda yaklaşık 10 milyonluk bir artış göstererek 47,6 milyona ulaştı.



Kenya'nın en kalabalık şehirlerinin sırasıyla Nairobi, Kiambu, Nakuru, Kakamega ve Bungoma olduğu kaydedildi.