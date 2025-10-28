Kenya’da 12 kişiyi taşıyan uçak düştü

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), yaptığı açıklamada Kwale bölgesinde bir uçak kazasının meydana geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre uçakta toplam 12 kişi bulunuyordu.



KCAA, uçağın Diani’den Kichwa Tembo’ya gitmekte olduğunu ve kazanın bu güzerah üzerinde gerçekleştiğini duyurdu.



Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin kazanın nedenini ve etkilerini belirlemek için inceleme başlattığını belirtti.



Uçakta bulunan yolcuların durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.