Kenya'da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü

Kenya'da 6 katlı bir bina çöktü. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazdan yaklaşık 20 kişi çıkarıldı. Bu kişilerden 2'sinin ölü olduğu belirlendi.

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı binanın çökmesi sonrası enkaz altından 20 kişinin çıkarıldığı, bunlardan 2'sinin ölü olduğu belirlendi.

Ulusal basında yer haberlere göre, şehrin Tasia bölgesinde bu sabah yıkılan binada enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şimdiye kadar enkazdan yaklaşık 20 kişinin çıkarıldığı, bunlardan ikisinin ölü olduğu aktarıldı.


Kenya Kızılhaçı binada 22 ailenin yaşadığını açıkladı.


Henüz nedeni bilinmeyen kazada can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

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