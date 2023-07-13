Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi

1000 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.