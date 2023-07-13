Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi

Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye yükseldiği bildirildi.

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 303'e yükseldi

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 303'e yükseldi

Haberi Görüntüle

Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını açıkladı.

Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 372'ye çıktığı bilgisini paylaşarak, nisandan bu yana tarikatın elinden 95 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi - 1

1000 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...