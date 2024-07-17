Kenya’da altın madeni çöktü: 5 ölü

Kenya’nın kuzeyinde ruhsatsız olduğu öğrenilen bir altın madeni çöktü. Çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenya’da altın madeni çöktü: 5 ölü

’nın kuzeyinde ruhsatsız bir altın madeni çöktü.

Yerel yetkililer, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.

Bölgede görevli David Saruni, çökmenin ardından toprak altında kalan cansız bedenlerin çıkarıldığını söyledi.

Kenya’da yetkililer, bölgeye erişim konusunda yerel topluluklar arasında çıkan çatışmalarda can kayıplarının görülmesinin ardından Mart ayında Etiyopya sınırı yakınlarındaki Hillo altın madenini kapatmış, ancak madenciler bölgede kazı yapmaya devam etmişti.

Mayıs ayında Hillo altın madeninde yaşanan çökmede 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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