Kenya'da eski başbakanın cenazesinde izdiham

Kenya'da iki gündür devam eden eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreni sırasında izdiham yaşandı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünden yapılan açıklamada, "17 Ekim'de Nyayo Stadyumu'nda kurulan sahra hastanesinde çok sayıda kurumun yer aldığı ekipler 163 hastaya müdahale etti, 34 kişiyi ileri tedavi için sevk etti. Yaralanmaların çoğu künt travma ve kırıklardan oluşuyordu. Ne yazık ki bugün yaşanan izdihamda 2 kişi yaşamını yitirdi." ifadeleri yer aldı.



16 Ekim'de ise Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda yapılan halkın katılımına açık cenaze merasimi de can kaybıyla sonuçlanmış, güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol etmek için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanması sonucu 4 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Son iki günde düzenlenen ulusal yas törenlerinde 6 kişi yaşamını yitirdi.

ODİNGA'NIN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK



Yerel basındaki haberlere göre, dünkü cenaze töreninin bitiminde kalabalığın tabutun bulunduğu alana doğru aniden yönelmesi sonucu izdiham meydana geldi.



Stadyumun çeşitli bölümlerinde yaşanan panik ve ezilme olayları nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.



Odinga'nın naaşı, güvenlik önlemlerine rağmen yoğun kalabalıkların toplandığı törende büyük bir izdihamla karşılanmıştı.



Eski başbakanın cenazesinin yarın, Nairobi'nin yaklaşık 420 kilometre batısındaki Bondo'daki aile mezarlığına defnedilecek.



On yıllardır Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, dün tedavi gördüğü Hindistan'da 80 yaşında yaşama gözlerini yumdu.



Beş kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Odinga, hiçbirinde başarı elde edemedi.



Kenya'nın ilk başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.



