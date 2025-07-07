Kenya’da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor:10 kişi hayatını kaybetti

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), protestoların düzenlendiği 17 farklı bölgede toplam 10 kişinin öldüğünü, 29 kişinin yaralandığını açıkladı. Kenya Ulusal Polis Teşkilatı ise ölü sayısının 11’e çıktığını, 52 polis memuru ve 11 sivilin yaralandığını duyurdu. Protestolarda 567 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Gösteriler, 7 Temmuz 1990’da Kenyalıların tek partili yönetime karşı çok partili demokrasi talebiyle ayaklanmasını anmak için düzenlenen “Saba Saba Günü” yürüyüşlerinin bir parçasıydı. Ancak bu yıl, ekonomik durgunluk, yolsuzluk ve polis şiddeti nedeniyle gençlerin öfkesi yeniden sokaklara taştı. Haziran ayında yapılan protestolar da şiddete dönüşmüş, onlarca kişi ölmüş, binlerce iş yeri zarar görmüştü.

BAZI BÖLGELERDE POLİSLER ÇETELERLE HAREKET EDİYOR

Protestocular, hükümetin gösterileri sabote etmek için silahlı çeteleri kullandığını iddia ederken, hükümet ise gösterileri “darbe girişimi” olarak tanımlıyor. KNCHR, bazı bölgelerde polislerin yüzleri kapalı çetelerle birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Polis yetkilileri ise bu iddiaları reddetti.



Pazartesi günü, Nairobi şehir merkezi polis barikatları nedeniyle neredeyse tamamen boş kaldı, birçok iş yeri kapalıydı. Ancak kentin kenar mahallelerinde protestocular yolları kapattı, polisle çatıştı ve bazı bölgelerde yağmalama olayları yaşandı. Protestocular, Devlet Başkanı William Ruto’yu hedef alarak “Ruto Must Go” (Ruto Gitmeli) sloganları attı.



Göstericiler, Ruto’nun verdiği sözleri tutmadığını ve halkın ekonomik beklentilerini karşılamadığını savunuyor. 2022’de seçilen Ruto, ana muhalefet lideri Raila Odinga ile geçici bir ittifak kursa da, şiddetli müdahaleler halkın öfkesini daha da artırıyor.



Geçen yıl hazirandan bu yana ülkede düzenlenen protestolarda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 25 Haziran’daki gösterilerde de 19 kişi ölmüştü.