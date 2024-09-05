Kenya'da kadın cinayeti: Paris Olimpiyatları'nda yarışan atlet öldürüldü

Son yıllarda, Kenya'da kadın sporculara yönelik birçoğu ölümle sonuçlanan şiddet olaylarında artış yaşanıyor.



Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz günlerde Paris Olimpiyatları'nda yarışan 33 yaşındaki Ugandalı maraton koşucusunun, pazar günkü saldırının ardından vücudunda yoğun yanıklar meydana gelmişti.



KİLİSE DÖNÜŞÜ HEDEF ALINDI



Cheptegei'nin yaşadığı ve eğitim gördüğü Kenya'nın kuzeybatısındaki yetkililer, kiliseden eve döndükten sonra hedef alındığını söyledi.



Yerel bir yönetici tarafından sunulan bir raporda, sporcunun ve eski partnerinin bir arazi parçası için tartıştığı iddia edildi. Polis, konuyla ilgili bir soruşturma sürdürüldüğünü açıkladı.



Tedavi gördüğü hastanenin önünde gazetecilere konuşan babası Joseph Cheptegei, kendisine "çok destek olan" kızını kaybettiğini belirterek, Kenya hükümetinden adaletin yerini bulmasını istedi.



ORGANLARI İFLAS ETTİ



Sporcunun kaldırıldığı Eldoret'teki Moi Öğretim ve Sevk Hastanesi'nin başhekimi Dr. Owen Menach, yerel medyaya yaptığı açıklamada, sporcunun tüm organlarının iflas etmesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.



Uganda atletizm federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah erken saatlerde, trajik bir şekilde şiddete kurban giden sporcumuz Rebecca Cheptegei'nin vefatını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bir federasyon olarak, bu tür eylemleri kınıyor ve adalet çağrısında bulunuyoruz. Ruhu huzur içinde yatsın" dedi.



CİNAYETİN FAİLİ DE YOĞUN BAKIMDA



Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı da daha az ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Menach, hala yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun "iyileştiğini ve stabil" olduğunu söyledi.



Yerel medya, yerel polis şefi Jeremiah ole Kosiom'un "Çiftin evlerinin dışında kavga ettiği duyuldu. Kavga sırasında erkek arkadaşın kadının üzerine bir sıvı döktüğü ve ardından onu yaktığı görüldü" dediğini aktardı.



Uganda sınırının hemen karşısındaki bir bölgeden olan Cheptegei'nin, Kenya'nın birçok atletik eğitim merkezine yakın olmak amacıyla Trans Nzoia ilçesinde bir arazi satın aldığı ve buraya bir ev inşa ettiği söyleniyor.



"İNSANLIK DIŞI BİR EYLEM"



Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare, sosyal medya paylaşımında, "Bu, büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylemdi. Mirası devam edecek" dedi.



Baba Joseph Cheptegei, hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım için adalet için dua ediyorum" demiş ve hayatında böylesine insanlık dışı bir eylem görmediğini söylemişti.



PARİS OLİMPİYATLARINA KATILMIŞTI



Cheptegei, yakın zamanda düzenlenen Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. oldu.



2022 yılında Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.



KENYA'DA KADIN SPORCU CİNAYETLERİ



Bu ölüm, yetkililer tarafından her iki vakada da eşlerinin başlıca şüpheliler olarak tanımlandığı Doğu Afrikalı sporcular Agnes Tirop ve Damaris Mutua'nın öldürülmesinden iki yıl sonra gerçekleşti.



Tirop'un kocası şu anda cinayet suçlamasıyla karşı karşıya ancak bu suçlamaları reddederken, Mutua'nın erkek arkadaşını bulma çalışmaları sürüyor.

