Kenya'da okul yangını: 17 öğrenci yaşamını yitirdi, Devlet Başkanı Ruto "Hesap soracağız" dedi

"TANINMAYACAK KADAR YANMIŞ"



Polis sözcüsü Onyango, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, çıkarılan cesetlerin "tanınmayacak kadar yanmış" olduğunu ifade etti.



"Olay yeri tamamen incelendiğinde daha fazla cesedin çıkarılması muhtemel" diye ekledi.



Kenya Kızılhaçı, öğrencilere, öğretmenlere ve etkilenen ailelere psikososyal destek hizmetleri sağladığını ve okulda bir izleme masası kurduğunu bildirdi.



KENYA'DA OKUL KUNDAKLAMA OLAYLARI



Kenya'daki yatılı okullarda yangınlar nispeten yaygın.



2017 yılında başkent Nairobi'deki Moi Kız Lisesi'nde meydana gelen bir kundaklama saldırısında 10 öğrenci hayatını kaybetti.



Nairobi'nin güneydoğusundaki Machakos İlçesinde ise 20 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen en ölümcül okul kundaklamasında en az 67 öğrenci yaşamını yitirdi. Nairobi'nin güneydoğusundaki Machakos İlçesinde ise 20 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen en ölümcül okul kundaklamasında en az 67 öğrenci yaşamını yitirdi.