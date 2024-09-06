Kenya'da okul yangını: 17 öğrenci yaşamını yitirdi, Devlet Başkanı Ruto "Hesap soracağız" dedi

Kenya'da "Hillside Endarasha Primary'" isimli okulda dün gece yangın çıktı. Yangında en az 17 öğrenci yaşamını yitirirken çok sayıda öğrencinin ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Devlet Başkanı William Ruto, sorumlulara gereken yaptırımın uygulanacağını açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kenya'da okul yangını: 17 öğrenci yaşamını yitirdi, Devlet Başkanı Ruto "Hesap soracağız" dedi

'da yaygın olarak yaşanan yangınlarına bir yenisi daha eklendi. 

Polis, 'nın orta kesimindeki bir okulda dün gece çıkan yangında en az 17 öğrencinin öldüğünü açıkladı.

Bir düzineden fazla öğrencinin de ağır yanıklarla hastaneye kaldırılmış olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

"KORKUNÇ VE YIKICI"

Polis sözcüsü Resila Onyango yerel basına yaptığı açıklamada, Nyeri ilçesindeki Hillside Endarasha Primary okulunda çıkan yangının nedeninin araştırıldığını söyledi. 

Başkan William Ruto yangını “korkunç” ve “yıkıcı” olarak nitelendirdi ve soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Ruto, bir sosyal medya platformunda, “Sorumlulardan hesap sorulacak” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Polis, okula bir soruşturma ekibinin gönderildiğini söyledi.

Kenya'da okul yangını: 17 öğrenci yaşamını yitirdi, Devlet Başkanı Ruto "Hesap soracağız" dedi - 1

"TANINMAYACAK KADAR YANMIŞ"

Polis sözcüsü Onyango, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, çıkarılan cesetlerin "tanınmayacak kadar yanmış" olduğunu ifade etti.

"Olay yeri tamamen incelendiğinde daha fazla cesedin çıkarılması muhtemel" diye ekledi.

Kızılhaçı, öğrencilere, öğretmenlere ve etkilenen ailelere psikososyal destek hizmetleri sağladığını ve okulda bir izleme masası kurduğunu bildirdi.

KENYA'DA KUNDAKLAMA OLAYLARI

'daki yatılı okullarda yangınlar nispeten yaygın.

2017 yılında başkent Nairobi'deki Moi Kız Lisesi'nde meydana gelen bir kundaklama saldırısında 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Nairobi'nin güneydoğusundaki Machakos İlçesinde ise 20 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen en ölümcül okul kundaklamasında en az 67 öğrenci yaşamını yitirdi. Nairobi'nin güneydoğusundaki Machakos İlçesinde ise 20 yıldan uzun bir süre önce meydana gelen en ölümcül okul kundaklamasında en az 67 öğrenci yaşamını yitirdi. 

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