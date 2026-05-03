Kenya'da sel felaketi: En az 10 can kaybı var

Kenya 'yı etkisi altına alan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Yetkililer, Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ve Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü’nde hasar meydana geldiğini duyurdu.

Kenya polisi, 7’si Doğu Kenya bölgesinde olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunan meteoroloji dairesi, bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini aktardı.