Kenya'da sel felaketi: Ölü sayısı 210'a yükseldi

Kenya'da yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a çıktığı bildirildi.

Kenya'da sel felaketi: Ölü sayısı 210'a yükseldi

Devlet Başkanı William Ruto, ulusa sesleniş konuşmasında, sellerin neden olduğu yıkımla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Ruto, yaklaşık 2 haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiğini söyledi.

Şiddetli yağışların devam edeceği uyarısı yapan Ruto, meteoroloji raporlarının kaygı verici olduğunu ve Kenya'yı her an vurabilecek bir kasırgayla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.

Ruto, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ülkede okulların açılış tarihini ertelediklerini duyurdu.

Ülke genelinde 165 binden fazla kişi devam eden şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldı.

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'dan başka Ruanda, Tanzanya, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler de şiddetli yağışların yol açtığı sellerden olumsuz etkileniyor.

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