Kenya'da sel ve heyelan: 21 ölü, 30 kayıp
Kenya’nın batısında aşırı yağışlar heyelana neden oldu. En az 21 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise kayıp.
Doğu Afrika ülkesi Kenya'yı sel felaketi vurdu. Şiddetli yağışların ardından Rift Vadisi Eyaleti'nin Elgeyo Marakwet bölgesinde heyelan meydana geldi.
Yetkililer felakette en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanabileceği belirtildi.
Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, hükümetin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin kaybolanları bulmak için çalışmaları sürüyor.