Kenya'da sel ve heyelan: 21 ölü, 30 kayıp

Kenya’nın batısında aşırı yağışlar heyelana neden oldu. En az 21 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise kayıp.

Kenya'da sel ve heyelan: 21 ölü, 30 kayıp

Doğu ülkesi 'yı sel felaketi vurdu. Şiddetli yağışların ardından Rift Vadisi Eyaleti'nin Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana geldi.
Yetkililer felakette en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanabileceği belirtildi.

Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, hükümetin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiğini duyurdu. Arama kurtarma ekiplerinin kaybolanları bulmak için çalışmaları sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...