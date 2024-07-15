Kenya'da toplu kadın cinayetleri: 42 kurbanın cansız bedenlerini çöplüğe atan adam tutuklandı

Kenya polisi, 42 kadını öldürdükten sonra parçalanmış cansız bedenlerini Nairobi'deki bir çöplüğe attığını itiraf eden bir seri katili tutukladı.

Polis Genel Müfettiş Vekili Douglas Kanja, Collins Jumaisi Khalusha olarak adlandırılan 33 yaşındaki baş şüphelinin bugün, bir barın yakınında tutuklandığını söyledi.

Ceza Soruşturmaları Müdürlüğü Başkanı Muhammed Amin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şüpheli, 42 kadını çöplüğe çektiğini, öldürdüğünü ve attığını itiraf etti" dedi.

Cuma gününden bu yana, başkentin güneyindeki Mukuru gecekondu bölgesindeki çöp alanından plastik torbalara sarılmış toplam dokuz parçalanmış cansız beden çıkarıldı ve bu cinayetler ülkeyi dehşete düşürdü.



Amin, "İnsan hayatına saygısı olmayan psikopat bir seri katille karşı karşıyayız" dedi.



Tutuklamanın DCI ve Ulusal Polis Teşkilatı'nın ortak operasyonu sonrasında gerçekleştiğini söyledi ve Khalusha'nın cinayetlerin bu yıl 2022 ile 11 Temmuz arasında işlendiğini iddia ettiğini sözlerine ekledi.



İLK KURBANI KARISI

Amin, "Ne yazık ki ve bu çok üzücü, şüpheli ilk kurbanının karısı olduğunu iddia etti. Onu boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini parçaladı ve aynı yere attı" dedi.

Ayrıca gazetecilere, "kurbanlardan birine ait telefonlardan biriyle yakalanan" ikinci bir şüpheliyi tutukladıklarını söyledi.

GÖZLER POLİSİN ÜZERİNDE

Bu cinayetler, dikkatleri Kenya polisinin üzerine bir kez daha çekerken, çok sayıda göstericinin öldürüldüğü hükümet karşıtı protestolarla ilgili krizi kontrol altına almakta zorlanan Devlet Başkanı William Ruto üzerindeki baskıyı da arttırdı.



Kenya'nın polis gözlemcisi Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IPOA) cuma günü yaptığı açıklamada, çöplüğün bir polis karakoluna sadece 100 metre mesafede olduğuna dikkat çekerek, çöplükte bulunan cesetlerde polisin herhangi bir dahli olup olmadığını araştırdığını söylemişti.

