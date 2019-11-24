Kenya'da toprak kayması 34 can aldı

Kenya'da ülkenin batısında etkili olan aşırı yağışlar ve ardından gelen toprak kayması can aldı.



Kenya İçişleri Bakanlığı 29 kişinin toprak kayması nedeniyle 5 kişinin ise araçları sele kapıldığı için hayatını kaybettiğini duyurdu.



Hükümet felaketzedelere yardım için polisi ve orduyu devreye soktu. Doğal afetin vurduğu bölgelere helikopterlerle ulaşılarak mağdurlara yardım götürülüyor.



Kenya'daki can kayıplarıyla birlikte son 1 ayda toplam 72 kişi aşırı yağışlara bağlı olarak hayatını kaybetti.



Somali, Güney Sudan ve Kenya'da önümüzdeki haftalarda da şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor.