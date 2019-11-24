Kenya'da toprak kayması 60 can aldı

Afrika ülkelerinden Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'a çıktı.



Adını vermek istemeyen bölge yetkilisi yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Pokot bölgesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'ten 60'a yükseldiğini belirtti.



Yetkili, 7 kişinin de kaybolduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.



Kenya'da, geçen sene meydana gelen toprak kaymalarında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

