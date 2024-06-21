Kenya'da vergi protestosu: 1 ölü, 200 yaralı

Kenya'nın başkenti Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında binlerce kişi, bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi atışını içeren yasa tasarısının geri çekilmesini istedi.



Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve Kenya Tabipler Birliği'nin de bulunduğu beş hak grubu perşembe günü geç saatlerde yaptıkları ortak açıklamada, polisin başkent Nairobi'deki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığını söyledi.

100'DEN FAZLA PROTESTOCU TUTUKLANDI



Açıklamada, Kenya genelinde 100'den fazla protestocunun tutuklandığı ifade edildi.



Bağımsız Polis Gözetim Kurumu (IPOA) cuma günü yaptığı açıklamada, "polisin ateş açması sonucu öldüğü iddia edilen bir adamın ve polis memurları da dahil olmak üzere diğer göstericilerin ciddi şekilde yaralandığını" belgelediğini söyledi.



Hak grupları, "Birçoğu genç olan binlerce protestocuyu, polisin provokasyonuna rağmen barışçıl bir şekilde eylem yaptıkları ve nezaket gösterdikleri için takdir ediyoruz" açıklamasında bulundu.

KENYA HALKI YASAYI İSTEMİYOR



Protestocular hükümetin finans yasa tasarısından tamamen vazgeçmesini istiyor. Karşıtlar bunun ekonomiyi boğacağını ve zaten geçim sıkıntısı çeken Kenyalılar için hayat pahalılığını arttıracağını söylüyor.



Ancak Uluslararası Para Fonu, hükümetin bütçe açığını ve devlet borçlanmasını azaltmak için gelirleri arttırması gerektiğini söylüyor.



Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını, ek 346,7 milyar Kenya Şilini gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini ifade ediyor.