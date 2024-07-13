Kenya’da vergi protestosu: Polis Genel Müfettişi istifa etti

Kenya’da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği protestolarda polis memurlarının eylemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Polis Genel Müfettişi Japhet Koome, görevinden istifa etti.

Kenya Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı William Ruto’nun Kasım 2022'den beri görevde bulunan Koome'nin istifasını kabul ettiği, yerine geçici olarak Douglas Kanja'yı atadığı duyuruldu.

PERŞEMBE GÜNÜ DE KABİNE FESHEDİLMİŞTİ



Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonuna göre 18 Haziran’da başlayan ve polisin gerçek mermi kullandığı protestolarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi de yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı Ruto 26 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan geçen yasa tasarısını imzalamayacağını ifade etmişti.

Ruto son olarak 11 Temmuz Perşembe günü kabineyi feshederek Başbakan ve Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi dışındaki tüm bakanları görevden almıştı.