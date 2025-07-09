Kenya'da "Saba Saba" protestoları: Ölü sayısı 31'e yükseldi

Kenya'da, 7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" gösterilerinin 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen protestolar, ülkedeki ekonomik sorunlar ve polis şiddetine karşı eylemlere dönüştü.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) ülke genelindeki gösterilerde hayatını kaybeden protestocuların sayısının 31'e, yaralananların sayısının ise 107'ye yükseldiğini açıkladı.



KNCHR'nin tüm insan hakları ihlallerini "şiddetle" kınadığı ifade edilen açıklamada, polis, siviller ve diğer paydaşlar dahil tüm sorumlulardan hesap sorulması talep edildi.



Protestocular Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası ve polisin hesap verebilirliğinin yanı sıra ekonomik reform talep ediyor.



Geçen yıl hazirandan bu yana ülkede düzenlenen protestolarda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Son olarak 25 Haziran’daki gösterilerde de 19 kişi ölmüştü.