Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu

Kenya'yı olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.10.2021 - 09:44

Kenyalı ünlü atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu

İlişkili Haberler

Tokyo Paralimpik Oyunları golbolde altın madalya Türkiye'nin!

Tokyo Paralimpik Oyunları golbolde altın madalya Türkiye'nin!

Tokyo Olimpiyatları'nda önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti

Tokyo Olimpiyatları'nda önceden sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti

 Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un Elgeyo-Marakwet bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu söyledi.

Korir, 2017 Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

25 yaşındaki atleti uluslararası arenada en hızlı yükselen atletlerden biri olarak nitelendiren Korir, ", bir mücevheri kaybetti." dedi.

Genç atlet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5 bin metre yarışında da dördüncü olmuş, Almanya'daki Rekorlara Giden Yol Yarışı'nda ise "30:01"lik derecesiyle kadınlar 10 bin metre rekorunu kırmıştı.

KAPTAN KİRK UZAYDA

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...