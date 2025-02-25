Kenyalı ve Etiyopyalı balıkçılar arasında çatışma: 13 ölü, 22 kayıp
Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı ve 22 kişi kayboldu.
Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında iki ülkenin sınırındaki Omo Nehri yakınlarında bulunan Lopeimukat ile Natira bölgelerinde çatışma çıktı.
Olayda 13 Etiyopyalının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ve 22 Kenyalı balıkçının kaybolduğu belirtildi.
Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçen cumartesi akşamı başladığını söyleyerek, 15 balıkçı teknesinin çalındığını bildirdi. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubuna ait 6 balıkçının kurtarılarak geri gönderildiğini açıkladı.
Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen ise bölgeye ilave güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve Etiyopya ile temas kurarak, iki taraf arasında barışı sağlamak için çaba harcadıklarını belirtti.
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