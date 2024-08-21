Kerbela anmasına giden Pakistanlı Şii'lerin otobüsü devrildi: 28 kişi öldü

Kerbela anmasının 40'ıncı günü için Pakistan'dan Irak'a giden otobüs kaza yaptı. Kazada en az 28 Pakistanlı hayatını kaybetti.

Kerbela anmasına giden Pakistanlı Şii'lerin otobüsü devrildi: 28 kişi öldü

Şii Müslümanların ibadeti için 'a seyahat eden en az 28 Pakistanlı, otobüslerinin 'ın orta kesimlerinde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Devlet televizyonu, “51 Pakistanlı hacıyı taşıyan bir otobüs salı gecesi merkezi Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası önünde devrildi ve alev aldı” açıklamasını yaptı.

Haberde, “Şu ana kadar 28 kişi öldü ve 23 kişi yaralandı, ölü sayısının artma ihtimali var” denildi.

Yezd vilayeti kriz yönetimi şefi Ali Melikzade, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada yaralılardan yedisinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

Melikzade, 23 yaralıdan altısının ise hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Ölenlerin 11'inin kadın, 17'sinin erkek olduğunu sözlerine ekledi.

Pakistanlılar, Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin için tutulan yasın 40'ıncı gününe işaret eden ve Şii takviminin en büyük etkinliklerinden biri olan Erbain anmasına katılmak üzere İran üzerinden Irak'a gidiyordu.

Resmi rakamlara göre geçen yıl, Hazreti Hüseyin ve kardeşi Abbas'ın gömülü olduğu Irak'ın Kerbela kentindeki anma törenine yaklaşık 22 milyon kişi katıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

DÜNYA HABERLERİ

İsrailli ve ABD'li yetkililere göre Gazze ateşkes görüşmeleri "çökmenin eşiğinde"

İsrailli ve ABD'li yetkililere göre Gazze ateşkes görüşmeleri "çökmenin eşiğinde"

Atlantik Okyanusu nedeni bilinmeyen bir şekilde soğuyor: Dünya çapında havayı etkileyebilir!

Atlantik Okyanusu nedeni bilinmeyen bir şekilde soğuyor: Dünya çapında havayı etkileyebilir!

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nden maymun çiçeği için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nden maymun çiçeği için 18,5 milyon dolarlık yardım çağrısı

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'de ateşkesi görüştü

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

Blinken'ın ateşkes turunda son durak Katar: "Hiçbir taraf anlaşma çabalarını baltalamamalı"

Blinken'ın ateşkes turunda son durak Katar: "Hiçbir taraf anlaşma çabalarını baltalamamalı"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...