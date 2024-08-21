Kerbela anmasına giden Pakistanlı Şii'lerin otobüsü devrildi: 28 kişi öldü

Şii Müslümanların ibadeti için Irak'a seyahat eden en az 28 Pakistanlı, otobüslerinin İran'ın orta kesimlerinde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.



Devlet televizyonu, “51 Pakistanlı hacıyı taşıyan bir otobüs salı gecesi merkezi Yezd eyaletindeki Dehşir-Taft kontrol noktası önünde devrildi ve alev aldı” açıklamasını yaptı.



Haberde, “Şu ana kadar 28 kişi öldü ve 23 kişi yaralandı, ölü sayısının artma ihtimali var” denildi.



Yezd vilayeti kriz yönetimi şefi Ali Melikzade, yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada yaralılardan yedisinin durumunun kritik olduğunu söyledi.



Melikzade, 23 yaralıdan altısının ise hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.



Ölenlerin 11'inin kadın, 17'sinin erkek olduğunu sözlerine ekledi.



Pakistanlılar, Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin için tutulan yasın 40'ıncı gününe işaret eden ve Şii takviminin en büyük etkinliklerinden biri olan Erbain anmasına katılmak üzere İran üzerinden Irak'a gidiyordu.



Resmi rakamlara göre geçen yıl, Hazreti Hüseyin ve kardeşi Abbas'ın gömülü olduğu Irak'ın Kerbela kentindeki anma törenine yaklaşık 22 milyon kişi katıldı.

